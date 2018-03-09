Lord Abbett International Co

LICVX:US
NASDAQ GM
14.54
USD
0.14
0.97%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 15.48
1年トータルリターン
20.94%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
14.40
52週レンジ
12.21 - 15.48
1年トータルリターン
22.03%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.54
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
730.849
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.314
直近配当利回り（税込）
2.16%
ファンドマネージャ
DIDIER ROSENFELD / RICK RUVKUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
70.76 千 17.24 百万 3.34
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
600.93 千 16.21 百万 3.14
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
216.86 千 13.06 百万 2.53
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
99.56 千 12.95 百万 2.51
NESN:SW
ネスレ
168.21 千 12.44 百万 2.41
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
101.63 千 11.12 百万 2.15
9984:JP
ソフトバンクグループ
148.40 千 11.05 百万 2.14
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
166.73 千 10.51 百万 2.04
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.47 百万 9.63 百万 1.87
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
690.70 千 9.26 百万 1.79
企業概要
Lord Abbett International Core Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of large foreign companies that are believed to be undervalued.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com