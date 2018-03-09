Lord Abbett International Co
LICPX:US
NASDAQ GM
14.42
USD
0.14
0.98%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.12 - 15.36
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
0.84%
前日終値
14.28
52週レンジ
12.12 - 15.36
1年トータルリターン
21.31%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.42
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
730.849
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.2509
直近配当利回り（税込）
1.74%
ファンドマネージャ
DIDIER ROSENFELD / RICK RUVKUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.45%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.28%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|70.76 千
|17.24 百万
|3.34
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|600.93 千
|16.21 百万
|3.14
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|216.86 千
|13.06 百万
|2.53
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|99.56 千
|12.95 百万
|2.51
|
NESN:SW
ネスレ
|168.21 千
|12.44 百万
|2.41
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|101.63 千
|11.12 百万
|2.15
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|148.40 千
|11.05 百万
|2.14
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|166.73 千
|10.51 百万
|2.04
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.47 百万
|9.63 百万
|1.87
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|690.70 千
|9.26 百万
|1.79
企業概要
Lord Abbett International Core Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of large foreign companies that are believed to be undervalued.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com