ＬＩＣハウジングファイナンス
LICHF:IN
Natl India
499.40
INR
6.85
1.39%
更新日時 14:28 JST 2018/03/13
始値
493.00
安値 - 高値 レンジ（日）
489.60 - 501.60
出来高
503,959
前日終値
492.55
52週レンジ
476.60 - 794.10
1年トータルリターン
-10.87%
始値
493.00
安値 - 高値 レンジ（日）
489.60 - 501.60
出来高
503,959
前日終値
492.55
52週レンジ
476.60 - 794.10
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-11.38%
株価収益率(PER) (TTM)
12.78
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
38.49
時価総額 (十億 INR)
248.572
発行済株式数 (百万)
504.663
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.79
直近配当利回り（税込）
1.26%
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Mortgage Finance
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企業概要
ＬＩＣハウジング・ファイナンス (LIC Housing Finance Limited) は金融サービス会 社。新築または中古アパート・住宅の購入、建設、修理および改築用の住宅ローンサービスを個人向けに提供する。既存の事業用不動産や個人のニーズに応じた融資だけでなく、インド全域において病院、養護施設、診断センターおよびオフィススペースの購入、建設にもローンを提供する。
住所Bombay Life Building
45/47 Veer Nariman Road
Mumbai, 400 001
India
電話番号91-22-2204-0006
Webサイトwww.lichousing.com