Lord Abbett International Eq

LICBX:US
買収
LICBX:US 買収: 5895Z:US
USD
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.81 - 15.52
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52週レンジ
12.81 - 15.52
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
670.817
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.1309
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TODD D JACOBSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
70.76 千 17.24 百万 3.34
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
600.93 千 16.21 百万 3.14
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
216.86 千 13.06 百万 2.53
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
99.56 千 12.95 百万 2.51
NESN:SW
ネスレ
168.21 千 12.44 百万 2.41
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
101.63 千 11.12 百万 2.15
9984:JP
ソフトバンクグループ
148.40 千 11.05 百万 2.14
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
166.73 千 10.51 百万 2.04
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.47 百万 9.63 百万 1.87
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
690.70 千 9.26 百万 1.79
企業概要
Lord Abbett International Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of large foreign companies that are believed to be undervalued. The Fund uses a "blend" strategy, which gives the Fund the opportunity to invest in growth-, core-, or value-oriented stocks.
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
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