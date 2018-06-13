Lord Abbett International Eq
LICAX:US
NASDAQ GM
14.04
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.85 - 15.34
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
-1.68%
前日終値
14.04
52週レンジ
12.85 - 15.34
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
14.04
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
670.817
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.277
直近配当利回り（税込）
1.97%
ファンドマネージャ
TODD D JACOBSON
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.12%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|70.76 千
|17.24 百万
|3.34
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|600.93 千
|16.21 百万
|3.14
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|216.86 千
|13.06 百万
|2.53
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|99.56 千
|12.95 百万
|2.51
|
NESN:SW
ネスレ
|168.21 千
|12.44 百万
|2.41
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|101.63 千
|11.12 百万
|2.15
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|148.40 千
|11.05 百万
|2.14
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|166.73 千
|10.51 百万
|2.04
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.47 百万
|9.63 百万
|1.87
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|690.70 千
|9.26 百万
|1.79
企業概要
Lord Abbett International Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of large foreign companies that are believed to be undervalued. The Fund uses a "blend" strategy, which gives the Fund the opportunity to invest in growth-, core-, or value-oriented stocks.
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイト
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