ﾗｲｺ･ｴﾅｼﾞｰ･ﾒﾀﾙｽﾞ
LIC:CN
Venture
0.04
CAD
0.01
16.67%
更新日時 2018/09/15
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.04
出来高
436,760
前日終値
0.03
52週レンジ
0.03 - 0.20
1年トータルリターン
-63.16%
始値
0.03
安値 - 高値 レンジ（日）
0.03 - 0.04
出来高
436,760
前日終値
0.03
52週レンジ
0.03 - 0.20
1年トータルリターン
-63.16%
年初来リターン
-69.57%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.03
時価総額 (百万 CAD)
6.498
発行済株式数 (百万)
185.652
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Other Mined Minerals
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企業概要
ライコ・エナジー・メタルズ（LiCo Energy Metals Inc.）は鉱山会社。エネルギー金属 プロジェクトの取得・生成・開発に従事。リチウムイオン電池の製造に使用される鉱物を探査する。カナダで事業を展開。
住所1220-789 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1H2
Canada
電話番号1-236-521-0207
Webサイトwww.licoenergymetals.com