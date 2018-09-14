ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
LIC:AU
ASE
6.18
AUD
0.22
3.69%
更新日時 2018/09/14
始値
5.97
安値 - 高値 レンジ（日）
5.96 - 6.18
出来高
136,381
前日終値
5.96
52週レンジ
4.22 - 6.21
1年トータルリターン
44.90%
始値
5.97
安値 - 高値 レンジ（日）
5.96 - 6.18
出来高
136,381
前日終値
5.96
52週レンジ
4.22 - 6.21
1年トータルリターン
44.90%
年初来リターン
6.55%
株価収益率(PER) (TTM)
12.26
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
0.50
時価総額 (百万 AUD)
646.089
発行済株式数 (百万)
104.545
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
5.23
直近配当利回り（税込）
1.04%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
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企業概要
ライフスタイル・コミュニティーズ（Lifestyle Communities Ltd）は不動産会社。50歳 以上の個人にリゾートスタイル住宅を提供する。
住所Level 2 35 Market Street
South Melbourne, VIC 3205
Australia
電話番号61-3-9682-2249