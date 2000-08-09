STANLIB Value Fund

LIBVALU:SJ
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ZAr
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
737.16 - 821.49
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52週レンジ
737.16 - 821.49
1年トータルリターン
2.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ZAR) ( 03/23/2018)
782.352
設定日
09/08/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
8.59
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SHAWN STOCKIGT
定額申込手数料
5.70%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAL:LN
アングロ･アメリカン
329.52 千 84.23 百万 10.58
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
324.51 千 63.49 百万 7.97
TSH:SJ
ﾂｫｺﾞ･ｻﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
2.51 百万 61.10 百万 7.67
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
70.19 千 58.22 百万 7.31
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
18.45 千 51.54 百万 6.47
MRP:SJ
ﾐｽﾀｰ･ﾌﾟﾗｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
182.35 千 44.65 百万 5.61
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
103.67 千 44.39 百万 5.57
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
50.05 千 42.13 百万 5.29
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
279.09 千 38.12 百万 4.79
OML:LN
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ
872.03 千 33.14 百万 4.16
企業概要
STANLIB Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to maximize medium to long-term capital growth , with income being a secondary objective. The fund predominantly invests in domestic listed equities.
住所
STANLIB Collective Investments Ltd
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196 Johannesburg
South Africa
電話番号
27-11-448-6000
Webサイト
www.stanlib.com