STANLIB Value Fund
LIBVALU:SJ
ZAr
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
737.16 - 821.49
52週レンジ
737.16 - 821.49
1年トータルリターン
2.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ZAR) ( 03/23/2018)
782.352
設定日
09/08/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
8.59
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SHAWN STOCKIGT
定額申込手数料
5.70%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
1.68%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|329.52 千
|84.23 百万
|10.58
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|324.51 千
|63.49 百万
|7.97
|
TSH:SJ
ﾂｫｺﾞ･ｻﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|2.51 百万
|61.10 百万
|7.67
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|70.19 千
|58.22 百万
|7.31
|
ANTM:US
ｱﾝｾﾑ
|18.45 千
|51.54 百万
|6.47
|
MRP:SJ
ﾐｽﾀｰ･ﾌﾟﾗｲｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|182.35 千
|44.65 百万
|5.61
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|103.67 千
|44.39 百万
|5.57
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|50.05 千
|42.13 百万
|5.29
|
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
|279.09 千
|38.12 百万
|4.79
|
OML:LN
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ
|872.03 千
|33.14 百万
|4.16
企業概要
STANLIB Value Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The aim of the Fund is to maximize medium to long-term capital growth , with income being a secondary objective. The fund predominantly invests in domestic listed equities.
住所STANLIB Collective Investments Ltd
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196 Johannesburg
South Africa
電話番号27-11-448-6000
Webサイトwww.stanlib.com