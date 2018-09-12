Libra FI Multimercado Credit
LIBRAIE:BZ
491.06
BRL
3.05
0.62%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
384.99 - 548.25
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
7.06%
前日終値
494.11
52週レンジ
384.99 - 548.25
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
491.0555
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
157.654
設定日
12/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO261505:COR
|78.50 千
|71.25 百万
|49.82
|
LW810624:COR
|20.00 千
|16.95 百万
|11.86
|
AL933898:COR
|12.00 千
|11.34 百万
|7.93
|
JV523327:COR
|1.75 千
|5.65 百万
|3.95
|
EJ501365:COR
|5.50 千
|5.29 百万
|3.70
|
EI840463:COR
|550.00
|1.78 百万
|1.24
|
WLK21:IND
|62.00
|559.03 千
|0.39
|
ODF21:COM
|0.04
|422.72 千
|0.30
|
BZM8:IND
|530.00
|409.62 千
|0.29
|
WLQ22:IND
|37.80
|347.45 千
|0.24
企業概要
Libra FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3175-7404
Webサイトwww.safranet.com.br