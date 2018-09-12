Libra FI Multimercado Credit

LIBRAIE:BZ
491.06
BRL
3.05
0.62%
更新日時 2018/09/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
384.99 - 548.25
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
494.11
52週レンジ
384.99 - 548.25
1年トータルリターン
17.80%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
491.0555
資産総額 (百万 BRL) ( 09/12/2018)
157.654
設定日
12/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AO261505:COR
78.50 千 71.25 百万 49.82
LW810624:COR
20.00 千 16.95 百万 11.86
AL933898:COR
12.00 千 11.34 百万 7.93
JV523327:COR
1.75 千 5.65 百万 3.95
EJ501365:COR
5.50 千 5.29 百万 3.70
EI840463:COR
550.00 1.78 百万 1.24
WLK21:IND
62.00 559.03 千 0.39
ODF21:COM
0.04 422.72 千 0.30
BZM8:IND
530.00 409.62 千 0.29
WLQ22:IND
37.80 347.45 千 0.24
企業概要
Libra FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Safra S/A
Av. Paulista, 2100
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7404
Webサイト
www.safranet.com.br