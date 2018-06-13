Liberbank Mercado Neutral FI
LIBMERN:SM
6.3205
EUR
0.0092
0.15%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0290 - 6.3459
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
2.14%
前日終値
6.3113
52週レンジ
6.0290 - 6.3459
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
6.320515
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
126.515
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIGUEL CASTELLS MATEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM606745:COR
|17.86 千
|19.43 百万
|34.68
|
WAF:GR
ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ
|14.00 千
|1.94 百万
|3.47
|
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
|19.18 千
|1.84 百万
|3.28
|
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
|18.03 千
|1.57 百万
|2.80
|
RHM:GR
ラインメタル
|11.55 千
|1.33 百万
|2.38
|
1COV:GR
ｺﾍﾞｽﾄﾛ
|15.83 千
|1.26 百万
|2.25
|
BESI:NA
ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|28.80 千
|1.20 百万
|2.13
|
DNO:NO
DNO
|926.37 千
|1.19 百万
|2.12
|
SON:PL
|1.06 百万
|1.16 百万
|2.07
|
UTDI:GR
ユナイテッド･インターネット
|22.25 千
|1.14 百万
|2.03
企業概要
Liberbank Mercado Neutral is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to generate positive returns in any market environment. The Fund can invest between 0 to 100% in equity and the remainder in fixed income securities from OECD markets.
住所Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号34-90-210-5005
Webサイトwww.liberbankgestion.es