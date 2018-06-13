Liberbank Mercado Neutral FI

LIBMERC:SM
6.3482
EUR
0.0102
0.16%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0292 - 6.3758
年初来リターン
2.54%
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前日終値
6.3380
52週レンジ
6.0292 - 6.3758
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
6.34823
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
126.515
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MIGUEL CASTELLS MATEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM606745:COR
17.86 千 19.43 百万 34.68
WAF:GR
ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ
14.00 千 1.94 百万 3.47
WDI:GR
ﾜｲﾔｰｶｰﾄﾞ
19.18 千 1.84 百万 3.28
PNDORA:DC
ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ
18.03 千 1.57 百万 2.80
RHM:GR
ラインメタル
11.55 千 1.33 百万 2.38
1COV:GR
ｺﾍﾞｽﾄﾛ
15.83 千 1.26 百万 2.25
BESI:NA
ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
28.80 千 1.20 百万 2.13
DNO:NO
DNO
926.37 千 1.19 百万 2.12
SON:PL
1.06 百万 1.16 百万 2.07
UTDI:GR
ユナイテッド･インターネット
22.25 千 1.14 百万 2.03
企業概要
Liberbank Mercado Neutral is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund objective is to generate positive returns in any market environment. The Fund can invest between 0 to 100% in equity and the remainder in fixed income securities from OECD markets.
住所
Liberbank Gestion SGIIC
Camino de la Fuente de la Mora-
N 5, Madrid,
Spain,
CP 28050
電話番号
34-90-210-5005
Webサイト
www.liberbankgestion.es