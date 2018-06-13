STANLIB Funds Ltd - Global B
LIBIGBI:JY
2,040.1410
USD
2.0330
0.10%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,015.5120 - 2,135.4590
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-2.00%
前日終値
2,042.1740
52週レンジ
2,015.5120 - 2,135.4590
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
2,040.141
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2013)
322.100
設定日
12/29/1998
直近配当額 ( 04/30/2001)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ICSEAGD:ID
ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽﾃ
|8.09 百万
|8.54 百万
|3.12
|
912828T8:GOV
|7.85 千
|7.85 百万
|2.87
|
EI641024:COR
|283.00 千
|4.55 百万
|1.66
|
CAPGHYC:LX
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲﾝｶﾑ
|86.80 千
|3.96 百万
|1.45
|
EK016928:COR
|12.61 千
|3.60 百万
|1.32
|
912810RU:GOV
|3.51 千
|3.38 百万
|1.23
|
EK080950:COR
|2.18 千
|3.23 百万
|1.18
|
EJ545726:COR
|2.56 千
|3.22 百万
|1.18
|
EJ129120:COR
|658.00 千
|3.15 百万
|1.15
|
EJ824390:COR
|36.40 百万
|2.87 百万
|1.05
企業概要
STANLIB Funds Limited - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Jersey. The Fund's objective is to provide attractive investment return. The Fund invests in major international bond markets. The Fund seeks to outperform the JP Morgan Global Government Bond Index.
住所Standard Bank Investment Funds
Jersey Limited
2-6 Church Street
St. Helier, Jersey
Channel Islands
電話番号44-1534-881188
Webサイト
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