Libetchi FI Multimercado Cre
LIBETCH:BZ
0.76
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.75 - 1.33
1年トータルリターン
-36.26%
年初来リターン
-40.95%
前日終値
0.76
52週レンジ
0.75 - 1.33
1年トータルリターン
-36.42%
年初来リターン
-40.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
0.764892
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
332.444
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
46,423.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI840463:COR
|18.74 千
|62.44 百万
|18.42
|
SOLIDSF:BZ
Solidus Fic Fim
|55.98 百万
|62.07 百万
|18.31
|
HSFRFCP:BZ
Bradesco H FI RF CP Lp Perfo
|13.13 百万
|33.31 百万
|9.83
|
VALE3:BZ
ヴァーレ
|569.48 千
|27.72 百万
|8.17
|
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
|994.10 千
|24.65 百万
|7.27
|
ITAURFC:BZ
Itau Private Renda Fixa Cred
|1.06 百万
|21.15 百万
|6.24
|
SLDSFIC:BZ
Solidus FIC FI Renda Fixa Cr
|14.31 百万
|19.32 百万
|5.70
|
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
|314.00 千
|7.73 百万
|2.28
|
SOLIFIA:BZ
Solidus FIC FIA
|10.02 百万
|2.53 百万
|0.75
|
CSNA3:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ
|219.90 千
|1.93 百万
|0.57
企業概要
Libetchi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Solidus Administracao de Patrimonio
Av. Carlos Gomes, n. 111 Conj. 802
Porto Alegre-RS
90480-003
Brazil
電話番号55-51-3327-9888
Webサイトwww.solidus.com.br