Libetchi FI Multimercado Cre

LIBETCH:BZ
0.76
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.75 - 1.33
1年トータルリターン
-36.26%
年初来リターン
-40.95%
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前日終値
0.76
52週レンジ
0.75 - 1.33
1年トータルリターン
-36.42%
年初来リターン
-40.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
0.764892
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
332.444
設定日
03/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
46,423.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI840463:COR
18.74 千 62.44 百万 18.42
SOLIDSF:BZ
Solidus Fic Fim
55.98 百万 62.07 百万 18.31
HSFRFCP:BZ
Bradesco H FI RF CP Lp Perfo
13.13 百万 33.31 百万 9.83
VALE3:BZ
ヴァーレ
569.48 千 27.72 百万 8.17
BRFS3:BZ
ＢＲＦ
994.10 千 24.65 百万 7.27
ITAURFC:BZ
Itau Private Renda Fixa Cred
1.06 百万 21.15 百万 6.24
SLDSFIC:BZ
Solidus FIC FI Renda Fixa Cr
14.31 百万 19.32 百万 5.70
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
314.00 千 7.73 百万 2.28
SOLIFIA:BZ
Solidus FIC FIA
10.02 百万 2.53 百万 0.75
CSNA3:BZ
ｺﾝﾊﾟﾆｱ･ｼﾃﾞﾙﾙｼﾞｶ･ﾅｼｵﾅﾙ
219.90 千 1.93 百万 0.57
企業概要
Libetchi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Solidus Administracao de Patrimonio
Av. Carlos Gomes, n. 111 Conj. 802
Porto Alegre-RS
90480-003
Brazil
電話番号
55-51-3327-9888
Webサイト
www.solidus.com.br