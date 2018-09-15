Liberated Energy Inc
LIBE:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/09/15
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
0.00 - 0.00
出来高
25,050,795
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.12
1年トータルリターン
-97.52%
始値
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安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
25,050,795
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.12
1年トータルリターン
-97.52%
年初来リターン
-89.77%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.25
時価総額 (千 USD)
504.238
発行済株式数 (百万)
560.265
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Renewable Energy
産業サブグループ
Renewable Energy Equipment
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企業概要
Liberated Energy Inc owns patents on wind and solar power equipment. The Company operates out New Jersey.
住所109 Burtons Road
Marlton, NJ 08053
United States
電話番号1-609-707-1519
Webサイトliberatedenergyinc.com