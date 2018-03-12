ﾘﾝﾀﾞﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
LIAB:SS
Stockholm
69.00
SEK
0.20
0.29%
更新日時 1:29 JST 2018/03/13
始値
69.50
安値 - 高値 レンジ（日）
68.30 - 69.80
出来高
44,492
前日終値
68.80
52週レンジ
62.30 - 98.00
1年トータルリターン
-5.37%
始値
69.50
安値 - 高値 レンジ（日）
68.30 - 69.80
出来高
44,492
前日終値
68.80
52週レンジ
62.30 - 98.00
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
1.17%
株価収益率(PER) (TTM)
15.14
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SEK) (TTM)
4.55
時価総額 (十億 SEK)
5.423
発行済株式数 (百万)
78.708
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.64
直近配当利回り（税込）
2.25%
セクター
Industrials
業種
Manufactured Goods
産業サブグループ
Fabricated Metal & Hardware
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企業概要
リンダブ・インターナショナル（Lindab International AB）は板金メーカー。空調・建 設業界向け板金製品およびシステム・ソリューションの開発、製造、販売を手掛ける。
住所Jarnvagsgatan 41
Grevie
Bastad, 269 82
Sweden
電話番号46-431-850-00
Webサイトwww.lindab.com