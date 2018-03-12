霊宝黄金[ﾘﾝﾊﾞｵ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ]
LI9:GR
Frankfurt
0.16
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:08 JST 2018/03/12
始値
0.16
安値 - 高値 レンジ（日）
0.16 - 0.16
出来高
0
前日終値
0.16
52週レンジ
0.13 - 0.23
1年トータルリターン
-25.94%
始値
0.16
安値 - 高値 レンジ（日）
0.16 - 0.16
出来高
0
前日終値
0.16
52週レンジ
0.13 - 0.23
1年トータルリターン
-25.94%
年初来リターン
3.29%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
147.517
発行済株式数 (百万)
297.274
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Precious Metal Mining
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企業概要
霊宝黄金[ﾘﾝﾊﾞｵ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ]（Lingbao Gold Group Co., Ltd.）は鉱業会社。 金地金や銀、銅製品、硫酸の探鉱、採掘、精練、精製、処理を手掛ける。世界各地の顧客向けにサービスを提供。
住所Xin Village Yinzhuang Town
Daonan Industrial Area Lingbao
Henan, 472500
China
電話番号86-39-8886-2200
Webサイトwww.lbgold.com