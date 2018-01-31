Lazard Global Active Funds P
LHZ3:TH
Tradegate
EUR
前日終値
2.74
出来高
0
前日終値
2.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
2.951
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN CUSTIS / LLOYD WHITWORTH
直近配当額 ( -)
0.02997595
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|10.50 千
|262.18 千
|7.40
|
BP/:LN
ＢＰ
|51.46 千
|257.87 千
|7.27
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|4.80 千
|231.26 千
|6.52
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|3.99 千
|156.37 千
|4.41
|
STAN:LN
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ
|17.51 千
|143.54 千
|4.05
|
BARC:LN
バークレイズ
|70.60 千
|141.17 千
|3.98
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|7.25 千
|138.19 千
|3.90
|
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|54.07 千
|121.44 千
|3.43
|
AV/:LN
ｱﾋﾞﾊﾞ
|23.23 千
|119.23 千
|3.36
|
EMG:LN
マン・グループ
|53.94 千
|117.16 千
|3.30
企業概要
Lazard Global Active Funds PLC - Lazard UK Omega Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve consistent capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities issued by UK companies.
住所Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号353-1-790-5068
Webサイトwww.lazardnet.com