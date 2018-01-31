Lazard Global Active Funds P

LHZ3:TH
Tradegate
EUR
前日終値
2.74
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出来高
0
前日終値
2.74
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/09/2018)
2.951
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALAN CUSTIS / LLOYD WHITWORTH
直近配当額 ( -)
0.02997595
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
10.50 千 262.18 千 7.40
BP/:LN
ＢＰ
51.46 千 257.87 千 7.27
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
4.80 千 231.26 千 6.52
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
3.99 千 156.37 千 4.41
STAN:LN
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾁｬｰﾀｰﾄﾞ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ
17.51 千 143.54 千 4.05
BARC:LN
バークレイズ
70.60 千 141.17 千 3.98
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
7.25 千 138.19 千 3.90
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
54.07 千 121.44 千 3.43
AV/:LN
ｱﾋﾞﾊﾞ
23.23 千 119.23 千 3.36
EMG:LN
マン・グループ
53.94 千 117.16 千 3.30
企業概要
Lazard Global Active Funds PLC - Lazard UK Omega Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve consistent capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities issued by UK companies.
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com