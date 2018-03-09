ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LHYQX:US
NASDAQ GM
7.63
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.58 - 7.81
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
-0.54%
前日終値
7.62
52週レンジ
7.58 - 7.81
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
7.63
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
6.848
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.00324658
直近配当利回り（税込）
5.29%
ファンドマネージャ
STEVEN F ROCCO / ROBERT A LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.60%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.34%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
USU7:COM
|921.00
|141.66 百万
|2.10
|
QJ008078:COR
|75.04 千
|91.55 百万
|1.36
|
LW378927:COR
|63.24 千
|74.47 百万
|1.10
|
QJ555260:COR
|52.63 千
|58.22 百万
|0.86
|
LW349780:COR
|51.02 千
|56.87 百万
|0.84
|
EK828349:COR
|54.45 千
|56.76 百万
|0.84
|
EK765074:COR
|41.50 千
|47.83 百万
|0.71
|
EJ826130:COR
|48.84 千
|45.63 百万
|0.68
|
TYU7:COM
|355.00
|44.84 百万
|0.66
|
JV967375:COR
|40.08 千
|43.16 百万
|0.64
企業概要
ロード・アベット・ハイ・イールド・ファンド（Lord Abbett High Yield Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。高いトータルリターンを生み出すため、高水準の短期利益とキャピタルゲインを目標とする。「低格付け債」、または投資適格債よりリスク度の高い「ジャンク債」と呼ばれる高利回りの債券に投資する。
住所Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号1-888-522-2388
Webサイトwww.lordabbett.com