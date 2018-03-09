ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ

LHYFX:US
NASDAQ GM
7.58
USD
0.01
0.13%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.52 - 7.75
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
7.57
52週レンジ
7.52 - 7.75
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
7.58
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
6.848
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.00353227
直近配当利回り（税込）
5.73%
ファンドマネージャ
STEVEN F ROCCO / ROBERT A LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
USU7:COM
921.00 141.66 百万 2.10
QJ008078:COR
75.04 千 91.55 百万 1.36
LW378927:COR
63.24 千 74.47 百万 1.10
QJ555260:COR
52.63 千 58.22 百万 0.86
LW349780:COR
51.02 千 56.87 百万 0.84
EK828349:COR
54.45 千 56.76 百万 0.84
EK765074:COR
41.50 千 47.83 百万 0.71
EJ826130:COR
48.84 千 45.63 百万 0.68
TYU7:COM
355.00 44.84 百万 0.66
JV967375:COR
40.08 千 43.16 百万 0.64
企業概要
ロード・アベット・ハイ・イールド・ファンド（Lord Abbett High Yield Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。高いトータルリターンを生み出すため、高水準の短期利益とキャピタルゲインを目標とする。「低格付け債」、または投資適格債よりリスク度の高い「ジャンク債」と呼ばれる高利回りの債券に投資する。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388
Webサイト
www.lordabbett.com