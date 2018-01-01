ﾙﾝﾃﾞｨﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ
LHW:GR
Stuttgart
EUR
出来高
0
前日終値
4.70
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (EUR)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.69%
セクター
Materials
業種
Metals & Mining
産業サブグループ
Base Metals
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企業概要
ルンディン・マイニング（Lundin Mining Corporation）は、カナダの鉱山会社。チリ、 ポルトガル、スウェーデン、スペイン、米国で銅、亜鉛、鉛、ニッケルなど各種非鉄金属の生産を手掛ける。コンゴ民主共和国のテンケ・フングルーメ銅・コバルト鉱山やフィンランドのコッコラの精錬所に権益を保有する。
住所150 King Street West
Suite 1500 PO Box 38
Toronto, ON M5H 1J9
Canada
電話番号1-416-342-5560
Webサイトwww.lundinmining.com