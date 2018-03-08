Lhushko FI Multimercado Cred
LHUSHKF:BZ
1.48
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.48
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
3.34%
前日終値
1.48
52週レンジ
1.32 - 1.48
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.479429
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
15.165
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK033573:COR
|218.00
|2.05 百万
|13.51
|
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
|15.17 千
|1.81 百万
|11.97
|
EI840463:COR
|387.00
|1.26 百万
|8.32
|
ADMCRII:BZ
Adam Macro II FIC FI Multime
|874.69 千
|1.26 百万
|8.30
|
GADIFIC:BZ
Safra Galileo Distribuicao F
|2.83 千
|1.25 百万
|8.23
|
EK904757:COR
|131.00
|1.23 百万
|8.12
|
HZNFDR:BZ
Verde Am Horizonte Feeder FI
|866.74 千
|1.17 百万
|7.73
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|35.40 千
|759.68 千
|5.02
|
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
|365.49 千
|703.03 千
|4.64
|
RYANFFM:BZ
Ryan FIC FI Multimercado
|426.38 千
|574.93 千
|3.80
企業概要
Lhushko FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3089-9393
Webサイトwww.reliance.com.br