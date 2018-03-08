Lhushko FI Multimercado Cred

LHUSHKF:BZ
1.48
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.48
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1.48
52週レンジ
1.32 - 1.48
1年トータルリターン
11.69%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1.479429
資産総額 (百万 BRL) ( 03/08/2018)
15.165
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK033573:COR
218.00 2.05 百万 13.51
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
15.17 千 1.81 百万 11.97
EI840463:COR
387.00 1.26 百万 8.32
ADMCRII:BZ
Adam Macro II FIC FI Multime
874.69 千 1.26 百万 8.30
GADIFIC:BZ
Safra Galileo Distribuicao F
2.83 千 1.25 百万 8.23
EK904757:COR
131.00 1.23 百万 8.12
HZNFDR:BZ
Verde Am Horizonte Feeder FI
866.74 千 1.17 百万 7.73
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
35.40 千 759.68 千 5.02
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
365.49 千 703.03 千 4.64
RYANFFM:BZ
Ryan FIC FI Multimercado
426.38 千 574.93 千 3.80
企業概要
Lhushko FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393
Webサイト
www.reliance.com.br