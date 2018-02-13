聯華超市[ﾘｴﾝﾌｱ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰ
LHUAF:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/02/13
出来高
7,200
前日終値
0.31
52週レンジ
0.31 - 0.49
出来高
7,200
前日終値
0.31
52週レンジ
0.31 - 0.49
年初来リターン
-12.43%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
366.984
発行済株式数 (百万)
372.600
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Retail - Consumer Staples
産業サブグループ
Food & Drug Stores
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企業概要
聯華超市［ﾘｴﾝﾌｱ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ］（Lianhua Supermarket Holdings Company Limited）は小売会社。ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア を中国で展開する。
住所5F-14F 1258 Zhen Guang Road
Shanghai, 200000
China
電話番号86-21-5262-9922
Webサイトwww.lhok.com.cn/