LH Shopping Centers Leasehol
LHSC:TB
Bangkok
14.8000
THB
0.2000
1.33%
更新日時 18:37 JST 2018/03/12
始値
15.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
14.8000 - 15.0000
出来高
94,500
前日終値
15.0000
52週レンジ
12.8000 - 15.1000
1年トータルリターン
12.44%
始値
15.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
14.8000 - 15.0000
出来高
94,500
前日終値
15.0000
52週レンジ
12.8000 - 15.1000
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
2.07%
株価収益率(PER) (TTM)
13.72
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
1.0789
時価総額 (十億 THB)
7.223
発行済株式数 (百万)
488.065
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
5.92
直近配当利回り（税込）
5.41%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust operates as a Real Estate Investment Trust out of Bangkok, Thailand.
住所21st-22nd SCB Park Plaza 3
19 Ratchadapisek Rd., Chatucha
Bangkok, 10900
Thailand
電話番号66-2-949-1500
Webサイトwww.lhfund.co.th