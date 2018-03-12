ﾘﾊﾞﾃｨ･ﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ
LHS:CN
Canadian Sec
1.26
CAD
0.01
0.80%
更新日時 2:45 JST 2018/03/13
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ（日）
1.23 - 1.29
出来高
370,620
前日終値
1.25
52週レンジ
0.75 - 2.88
1年トータルリターン
13.51%
始値
1.29
安値 - 高値 レンジ（日）
1.23 - 1.29
出来高
370,620
前日終値
1.25
52週レンジ
0.75 - 2.88
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
-39.13%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 CAD)
355.679
発行済株式数 (百万)
284.543
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
リバティ・ヘルス・サイエンシズ（Liberty Health Sciences Inc.）は製薬会社。医療大麻の製造および販売に従事。医療用グレードの大麻を栽培・販売する。米国およびカナダで製品を販売。
住所214 King Street West
Suite 412
Toronto, ON M5H 3S6
Canada
電話番号1-778-945-1368