ﾚｲｸﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
LHR:CN
Venture
0.05
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
9,300
前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.10
始値
0.05
安値 - 高値 レンジ（日）
0.05 - 0.05
出来高
9,300
前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.10
年初来リターン
11.11%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-0.19
時価総額 (百万 CAD)
1.003
発行済株式数 (百万)
19.558
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.04
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
レイクビュー・ホテル・インベストメント（Lakeview Hotel Investment Corp）はホテル運営会社。カナダでのホテル保有、管理、ライセンス供与により収益を得る。
住所600 - 185 Carlton Street
Winnipeg
Manitoba, R3C 3J1
Canada
電話番号1-204-947-1161
Webサイトwww.lakeviewreit.com