L&H Multi Strategie UI
LHMSTUI:GR
111.05
EUR
0.17
0.15%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.82 - 111.87
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.88%
前日終値
110.88
52週レンジ
108.82 - 111.87
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
111.05
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
17.774
設定日
09/14/2011
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.9389354
直近配当利回り（税込）
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.08%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
4GLD:GR
ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
|30.50 千
|1.06 百万
|6.00
|
DAXEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞDAX DE
|6.76 千
|758.27 千
|4.29
|
AEMKBDP:LX
Allianz Global Investors Fun
|750.00
|706.13 千
|4.00
|
JPEAACE:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州株ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･
|4.60 千
|504.30 千
|2.86
|
ACIFKVR:GR
ACATIS IfKﾊﾞﾘｭｰ･ﾚﾝﾃﾝUI
|9.30 千
|493.74 千
|2.80
|
ALDGRSP:LX
ｱﾘｱﾝﾂ･ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ･ﾄﾞｲﾂ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ
|415.00
|482.59 千
|2.73
|
ZGLDEU:SW
ZKBｺﾞｰﾙﾄﾞETF
|415.00
|432.92 千
|2.45
|
ODCIEUR:FP
Oddo Meriten Asset Managemen
|345.00
|393.70 千
|2.23
|
BLEURD2:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋ
|2.95 千
|390.46 千
|2.21
|
TDXPEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ TecDAX UCITS ETF DE
|15.90 千
|372.22 千
|2.11
企業概要
L&H Multi Strategie UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth while at the same time minimizing risk through diversification. The Fund may invest in several different asset classes and apply derivatives and other strategies.
住所Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号Telefon: +49/69/710430
Webサイトwww.universal-investment.com