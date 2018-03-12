Lachish Industries Ltd
LHIS:IT
Tel Aviv
365.00
ILs
0.00
0.00%
更新日時 0:24 JST 2018/03/13
始値
365.00
安値 - 高値 レンジ（日）
365.00 - 365.00
出来高
0
前日終値
365.00
52週レンジ
356.20 - 588.00
1年トータルリターン
-37.93%
始値
365.00
安値 - 高値 レンジ（日）
365.00 - 365.00
出来高
0
前日終値
365.00
52週レンジ
356.20 - 588.00
1年トータルリターン
-37.93%
年初来リターン
-8.01%
株価収益率(PER) (TTM)
17.92
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (ILS) (TTM)
0.20
時価総額 (百万 ILs)
29.192
発行済株式数 (百万)
7.998
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.38
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Packaged Food
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企業概要
Lachish Industries Ltd. manufactures cattle feeding equipment.
住所PO Box 105
Industrial Zone
Sderot, 80100
Israel
電話番号972-8-689-1121
Webサイトwww.lachish.com/index.htm