LH Hotel Leasehold Real Esta
LHHOTEL:TB
Bangkok
15.40
THB
0.30
1.99%
更新日時 18:37 JST 2018/03/12
始値
15.20
安値 - 高値 レンジ（日）
15.20 - 15.40
出来高
32,800
前日終値
15.10
52週レンジ
12.80 - 16.00
1年トータルリターン
22.50%
始値
15.20
安値 - 高値 レンジ（日）
15.20 - 15.40
出来高
32,800
前日終値
15.10
52週レンジ
12.80 - 16.00
1年トータルリターン
22.50%
年初来リターン
2.67%
株価収益率(PER) (TTM)
10.36
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
1.49
時価総額 (十億 THB)
8.284
発行済株式数 (百万)
537.920
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
13.82
直近配当利回り（税込）
6.57%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust invests primarily in property division.
住所Thailand
電話番号-
Webサイトwww.lhhotelreit.com