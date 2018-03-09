LH Government Bond RMF
LHGOVRM:TB
10.6114
THB
0.0005
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5272 - 10.6114
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.17%
前日終値
10.6109
52週レンジ
10.5272 - 10.6114
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.6114
資産総額 (百万 THB) ( 03/09/2018)
12.475
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL956188:COR
|3.00 千
|2.99 百万
|25.21
|
AN090549:COR
|2.70 千
|2.70 百万
|22.71
|
EI830889:COR
|2.10 千
|2.10 百万
|17.70
|
EK681393:COR
|1.90 千
|1.91 百万
|16.08
|
AM713753:COR
|800.00
|796.93 千
|6.71
|
AN090581:COR
|400.00
|399.26 千
|3.36
|
AL516976:COR
|400.00
|396.97 千
|3.34
|
AL956161:COR
|300.00
|299.60 千
|2.52
|
EH786753:COR
|100.00
|104.72 千
|0.88
|
AM732612:COR
|100.00
|98.85 千
|0.83
企業概要
LH Government Bond RMF is an open-end fund incorporate in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in government bonds.
住所Land and Houses Fund Management Co
14th Floor, Q House Building
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号Phone: +66-2-286-3484
Webサイトwww.lhfund.co.th