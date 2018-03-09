LH Government Bond RMF

LHGOVRM:TB
10.6114
THB
0.0005
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5272 - 10.6114
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
10.6109
52週レンジ
10.5272 - 10.6114
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.6114
資産総額 (百万 THB) ( 03/09/2018)
12.475
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AL956188:COR
3.00 千 2.99 百万 25.21
AN090549:COR
2.70 千 2.70 百万 22.71
EI830889:COR
2.10 千 2.10 百万 17.70
EK681393:COR
1.90 千 1.91 百万 16.08
AM713753:COR
800.00 796.93 千 6.71
AN090581:COR
400.00 399.26 千 3.36
AL516976:COR
400.00 396.97 千 3.34
AL956161:COR
300.00 299.60 千 2.52
EH786753:COR
100.00 104.72 千 0.88
AM732612:COR
100.00 98.85 千 0.83
企業概要
LH Government Bond RMF is an open-end fund incorporate in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in government bonds.
住所
Land and Houses Fund Management Co
14th Floor, Q House Building
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
Phone: +66-2-286-3484
Webサイト
www.lhfund.co.th