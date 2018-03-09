LH Government Bond Fund
LHGOVBR:TB
10.9092
THB
0.0001
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7828 - 10.9092
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.31%
前日終値
10.9091
52週レンジ
10.7828 - 10.9092
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.9092
資産総額 (百万 THB) ( 03/09/2018)
471.124
設定日
10/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI424080:COR
|102.81 千
|102.81 百万
|21.22
|
EK681393:COR
|64.37 千
|64.37 百万
|13.28
|
JK285886:COR
|60.56 千
|60.56 百万
|12.50
|
AM343469:COR
|38.08 千
|38.08 百万
|7.86
|
AN089945:COR
|34.00 千
|34.00 百万
|7.02
|
AF130288:COR
|30.04 千
|30.04 百万
|6.20
|
JV845942:COR
|24.01 千
|24.01 百万
|4.95
|
AO182706:COR
|23.00 千
|23.00 百万
|4.75
|
AM732612:COR
|20.87 千
|20.87 百万
|4.31
|
EK995083:COR
|10.28 千
|10.28 百万
|2.12
企業概要
LH Government Bond Fund is an open-end fund incorporate in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in government bonds.
住所Land and Houses Fund Management Co
14th Floor, Q House Building
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号Phone: +66-2-286-3484
Webサイトwww.lhfund.co.th