LH Government Bond Fund

LHGOVBR:TB
10.9092
THB
0.0001
0.00%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7828 - 10.9092
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
10.9091
52週レンジ
10.7828 - 10.9092
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.9092
資産総額 (百万 THB) ( 03/09/2018)
471.124
設定日
10/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI424080:COR
102.81 千 102.81 百万 21.22
EK681393:COR
64.37 千 64.37 百万 13.28
JK285886:COR
60.56 千 60.56 百万 12.50
AM343469:COR
38.08 千 38.08 百万 7.86
AN089945:COR
34.00 千 34.00 百万 7.02
AF130288:COR
30.04 千 30.04 百万 6.20
JV845942:COR
24.01 千 24.01 百万 4.95
AO182706:COR
23.00 千 23.00 百万 4.75
AM732612:COR
20.87 千 20.87 百万 4.31
EK995083:COR
10.28 千 10.28 百万 2.12
企業概要
LH Government Bond Fund is an open-end fund incorporate in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in government bonds.
住所
Land and Houses Fund Management Co
14th Floor, Q House Building
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
Phone: +66-2-286-3484
Webサイト
www.lhfund.co.th