ＬＩＣハウジングファイナンス
LHFLY:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
252.332
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Mortgage Finance
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ＬＩＣハウジング・ファイナンス (LIC Housing Finance Limited) は金融サービス会 社。新築または中古アパート・住宅の購入、建設、修理および改築用の住宅ローンサービスを個人向けに提供する。既存の事業用不動産や個人のニーズに応じた融資だけでなく、インド全域において病院、養護施設、診断センターおよびオフィススペースの購入、建設にもローンを提供する。
住所Bombay Life Building
45/47 Veer Nariman Road
Mumbai, 400 001
India
電話番号91-22-2204-0006
Webサイトwww.lichousing.com