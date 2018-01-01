企業概要

ＬＩＣハウジング・ファイナンス (LIC Housing Finance Limited) は金融サービス会 社。新築または中古アパート・住宅の購入、建設、修理および改築用の住宅ローンサービスを個人向けに提供する。既存の事業用不動産や個人のニーズに応じた融資だけでなく、インド全域において病院、養護施設、診断センターおよびオフィススペースの購入、建設にもローンを提供する。