ﾗｲﾌﾍﾙｽｹｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LHC:AU
ASE
3.59
AUD
0.00
0.00%
更新日時 14:10 JST 2018/03/12
始値
3.60
安値 - 高値 レンジ（日）
3.59 - 3.60
出来高
529,900
前日終値
3.59
52週レンジ
2.00 - 3.70
1年トータルリターン
76.58%
始値
3.60
安値 - 高値 レンジ（日）
3.59 - 3.60
出来高
529,900
前日終値
3.59
52週レンジ
2.00 - 3.70
1年トータルリターン
76.58%
年初来リターン
35.47%
株価収益率(PER) (TTM)
24.55
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
0.15
時価総額 (百万 AUD)
161.310
発行済株式数 (百万)
44.933
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.19
直近配当利回り（税込）
5.97%
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
ライフヘルスケア・グループ（LifeHealthcare Group Limited）は医療機器メーカー。脊椎、整形外科、神経生理学、手術器具・消耗品、超音波、血管などの治療分野の機器を開発する。
住所Level 8, 15 Talavera Rd
North Ryde, NSW 2113
Australia
電話番号61-2-8114-1500
Webサイトwww.lifehealthcare.com.au