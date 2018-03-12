LHﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
LHBANK-R:TB
Bangkok
1.64
THB
0.01
0.61%
更新日時 18:37 JST 2018/03/12
始値
1.64
安値 - 高値 レンジ（日）
1.64 - 1.66
出来高
3,562,800
前日終値
1.65
52週レンジ
1.64 - 1.85
1年トータルリターン
-4.19%
始値
1.64
安値 - 高値 レンジ（日）
1.64 - 1.66
出来高
3,562,800
前日終値
1.65
52週レンジ
1.64 - 1.85
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-2.96%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
-
時価総額 (十億 THB)
34.741
発行済株式数 (十億)
21.184
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.83%
セクター
Financials
業種
Banking
産業サブグループ
Banks
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
LHフィナンシャルグループ（LH Financial Group Pcl）は銀行サービス会社。子会社を通じて銀行業務を展開する。自社の支店網を通じて個人向け銀行業務を提供する。
住所1Q House Lumpini Blvd., South
Sathorn Rd., Thungmahamek
Bangkok, 10120
Thailand
電話番号66-2359-0000
Webサイトwww.lhbank.co.th