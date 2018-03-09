ﾗｲｵﾝﾊﾌﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LHB:AU
ASE
0.07
AUD
0.00
1.43%
更新日時 2018/03/09
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.07
出来高
7,457
前日終値
0.07
52週レンジ
0.04 - 0.13
1年トータルリターン
-44.80%
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.07
出来高
7,457
前日終値
0.07
52週レンジ
0.04 - 0.13
1年トータルリターン
-44.80%
年初来リターン
-5.48%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-0.02
時価総額 (百万 AUD)
57.018
発行済株式数 (百万)
826.350
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Hardware
産業サブグループ
Communications Equipment
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企業概要
ライオンハブ・グループ（LionHub Group Limited）は不動産開発会社。中国安徽省で工 業・技術分野向け不動産を開発する。
住所HLB Mann Judd SA Pty Ltd
82 Fullarton Rd
Norwood, SA 5067
Australia
電話番号1-650-314-1700
Webサイトwww.lionhub.com.au