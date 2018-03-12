ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ
LHA:AV
Vienna
26.00
EUR
0.26
1.01%
更新日時 1:45 JST 2018/03/13
始値
25.75
安値 - 高値 レンジ（日）
25.66 - 26.06
出来高
700
前日終値
25.74
52週レンジ
18.27 - 31.15
始値
25.75
安値 - 高値 レンジ（日）
25.66 - 26.06
出来高
700
前日終値
25.74
52週レンジ
18.27 - 31.15
年初来リターン
-15.53%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 EUR)
12.253
発行済株式数 (百万)
471.260
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Passenger Transportation
産業サブグループ
Airlines
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企業概要
ルフトハンザ グループ（Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft）は、旅客・貨物空輸会社。世界各地で事業を展開。北米、北欧、およびアジアで運航・乗り継ぎ路線を提供。旅行代理店の運営やケータリング、機体メンテナンスなどのサービスも手掛ける。
住所Von-Gablenz-Strasse 2-6
Koeln, 50679
Germany
電話番号49-69-6960
Webサイトwww.lufthansa.com