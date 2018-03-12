ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ・ｺｰﾌﾟ・ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶHldg
LH:US
New York
175.69
USD
0.06
0.04%
更新日時 2:43 JST 2018/03/13
始値
175.50
安値 - 高値 レンジ（日）
175.42 - 176.55
出来高
226,497
前日終値
175.75
52週レンジ
134.19 - 181.72
1年トータルリターン
22.02%
始値
175.50
安値 - 高値 レンジ（日）
175.42 - 176.55
出来高
226,497
前日終値
175.75
52週レンジ
134.19 - 181.72
1年トータルリターン
22.02%
年初来リターン
10.14%
株価収益率(PER) (TTM)
20.89
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
8.41
時価総額 (十億 USD)
17.898
発行済株式数 (百万)
101.900
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.72
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Health Care Facilities & Svcs
産業サブグループ
Health Care Services
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企業概要
ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス（Laboratory Corporation of America Holdings）は臨床検査会社。定期検査、診断、病気のモニタリング・治療などで使用される臨床検査を手掛ける。腫瘍検査、HIV遺伝子型・表現型検査、遺 伝子診断、臨床試験などの専門検査を開発する。
住所358 South Main Street
Burlington, NC 27215
United States
電話番号1-336-229-1127
Webサイトwww.labcorp.com