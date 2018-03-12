企業概要

ランド・アンド・ハウジズ (Land and Houses Public Company Limited) は住宅開発会 社。一戸建ての家屋、タウンハウス、コンドミニアムの不動産開発プロジェクトを手掛ける。一戸建てや複合住宅を自社で開発、改良した土地に建設する。また同社は、自社で建築、工事、設計、建設チームを運営し、顧客仕様の設計や注文に対応できる体制を持つ。