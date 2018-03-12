ランド･アンド･ハウジズ
LH:TB
Bangkok
11.00
THB
0.10
0.92%
更新日時 18:38 JST 2018/03/12
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ（日）
10.90 - 11.10
出来高
39,343,500
前日終値
10.90
52週レンジ
9.35 - 12.20
1年トータルリターン
20.38%
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ（日）
10.90 - 11.10
出来高
39,343,500
前日終値
10.90
52週レンジ
9.35 - 12.20
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
4.76%
株価収益率(PER) (TTM)
12.59
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (THB) (TTM)
0.87
時価総額 (十億 THB)
131.447
発行済株式数 (十億)
11.950
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
3.76
直近配当利回り（税込）
6.82%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Home & Office Products
産業サブグループ
Homebuilders
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企業概要
ランド・アンド・ハウジズ (Land and Houses Public Company Limited) は住宅開発会 社。一戸建ての家屋、タウンハウス、コンドミニアムの不動産開発プロジェクトを手掛ける。一戸建てや複合住宅を自社で開発、改良した土地に建設する。また同社は、自社で建築、工事、設計、建設チームを運営し、顧客仕様の設計や注文に対応できる体制を持つ。
住所Q House Lumpini Building
37th-38th/F 1 south Satorn Rd
Bangkok, 10120
Thailand
電話番号66-2-343-8900
Webサイトwww.lh.co.th