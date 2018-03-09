Ladenburg Growth Fund

LGWIX:US
NASDAQ GM
12.32
USD
0.15
1.23%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.87 - 12.64
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
12.17
52週レンジ
10.87 - 12.64
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
12.32
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
27.727
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0288
直近配当利回り（税込）
1.12%
ファンドマネージャ
PHIL BLANCATO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SCHG:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ｸﾞﾛｰｽETF
72.97 千 5.53 百万 21.13
SCHV:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ﾊﾞﾘｭｰETF
84.24 千 4.80 百万 18.33
VOT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ｸﾞﾛｰｽETF
18.88 千 2.53 百万 9.67
JPIN:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾘﾀｰﾝ･ｲﾝ
37.57 千 2.34 百万 8.93
VOE:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF
18.22 千 2.11 百万 8.05
TOTL:US
SPDRﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾀｸﾃｨｶﾙ
24.54 千 1.18 百万 4.52
TLTE:US
ﾌﾚｯｸｽｼｪｱｰｽﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ新興国
17.14 千 1.10 百万 4.20
SCHC:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ小型株ETF
27.48 千 1.06 百万 4.03
JHEQX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
50.80 千 995.14 千 3.80
VCIT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国中期社債ETF
10.92 千 943.44 千 3.61
企業概要
Ladenburg Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a combination of equity, fixed income and alternative strategy exchange traded funds, exchange traded notes and mutual funds.
住所
Ladenburg Thalmann Asset Management
520 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号
1-800-995-5267
Webサイト
www.ltalternativestrategiesfund.com