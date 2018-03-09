Ladenburg Growth Fund
LGWIX:US
NASDAQ GM
12.32
USD
0.15
1.23%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.87 - 12.64
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
2.58%
前日終値
12.17
52週レンジ
10.87 - 12.64
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
12.32
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
27.727
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0288
直近配当利回り（税込）
1.12%
ファンドマネージャ
PHIL BLANCATO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SCHG:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ｸﾞﾛｰｽETF
|72.97 千
|5.53 百万
|21.13
|
SCHV:US
ｼｭﾜﾌﾞ米国大型株ﾊﾞﾘｭｰETF
|84.24 千
|4.80 百万
|18.33
|
VOT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ｸﾞﾛｰｽETF
|18.88 千
|2.53 百万
|9.67
|
JPIN:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ﾘﾀｰﾝ･ｲﾝ
|37.57 千
|2.34 百万
|8.93
|
VOE:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾐｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ･ﾊﾞﾘｭｰETF
|18.22 千
|2.11 百万
|8.05
|
TOTL:US
SPDRﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾝ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ･ﾀｸﾃｨｶﾙ
|24.54 千
|1.18 百万
|4.52
|
TLTE:US
ﾌﾚｯｸｽｼｪｱｰｽﾞ･ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ新興国
|17.14 千
|1.10 百万
|4.20
|
SCHC:US
ｼｭﾜﾌﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ小型株ETF
|27.48 千
|1.06 百万
|4.03
|
JHEQX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾍｯｼﾞﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|50.80 千
|995.14 千
|3.80
|
VCIT:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国中期社債ETF
|10.92 千
|943.44 千
|3.61
企業概要
Ladenburg Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in a combination of equity, fixed income and alternative strategy exchange traded funds, exchange traded notes and mutual funds.
住所Ladenburg Thalmann Asset Management
520 Madison Avenue
New York, NY 10022
電話番号1-800-995-5267