Crown Sigma Ucits PLC - LGT

LGTSBAU:ID
1,210.30
USD
0.87
0.07%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,185.08 - 1,232.14
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,209.43
52週レンジ
1,185.08 - 1,232.14
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1,210.303
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
87.169
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LGTBEIM:LE
LGT Select Bond Emerging Mar
4.00 千 6.75 百万 7.43
EF299367:COR
4.50 千 5.66 百万 6.23
EK819972:COR
4.00 千 4.36 百万 4.80
EJ516708:COR
4.00 千 4.16 百万 4.58
EK801127:COR
4.00 千 3.92 百万 4.32
EK536053:COR
3.50 千 3.57 百万 3.93
EK474701:COR
3.00 千 3.05 百万 3.35
EK600559:COR
3.00 千 3.04 百万 3.34
QJ715332:COR
3.00 千 3.00 百万 3.30
JK134361:COR
3.00 千 2.98 百万 3.27
企業概要
Crown Sigma Ucits PLC - LGT Sustainable Bond Global Hedged is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate consistent medium term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of debt securities and instruments.
住所
Crown Sigma Ucits PLC
Third Floor,
30 Herbert Street,
Dublin 2
D02 W329
電話番号
-
Webサイト
-