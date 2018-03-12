Crown Sigma Ucits PLC - LGT
LGTSBAU:ID
1,210.30
USD
0.87
0.07%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,185.08 - 1,232.14
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.29%
前日終値
1,209.43
52週レンジ
1,185.08 - 1,232.14
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1,210.303
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
87.169
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LGTBEIM:LE
LGT Select Bond Emerging Mar
|4.00 千
|6.75 百万
|7.43
|
EF299367:COR
|4.50 千
|5.66 百万
|6.23
|
EK819972:COR
|4.00 千
|4.36 百万
|4.80
|
EJ516708:COR
|4.00 千
|4.16 百万
|4.58
|
EK801127:COR
|4.00 千
|3.92 百万
|4.32
|
EK536053:COR
|3.50 千
|3.57 百万
|3.93
|
EK474701:COR
|3.00 千
|3.05 百万
|3.35
|
EK600559:COR
|3.00 千
|3.04 百万
|3.34
|
QJ715332:COR
|3.00 千
|3.00 百万
|3.30
|
JK134361:COR
|3.00 千
|2.98 百万
|3.27
企業概要
Crown Sigma Ucits PLC - LGT Sustainable Bond Global Hedged is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate consistent medium term capital appreciation. The Fund invests in a broad range of debt securities and instruments.
住所Crown Sigma Ucits PLC
Third Floor,
30 Herbert Street,
Dublin 2
D02 W329
電話番号-
Webサイト
-