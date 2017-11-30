LGT Lux III - ILSﾌﾟﾗｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
LGTII1C:LX
93.84
CHF
更新日時 2017/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.81 - 101.71
52週レンジ
92.81 - 101.71
1年トータルリターン
-7.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Event Driven Distressed
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2017)
93.84
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
1.871
設定日
08/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MICHAEL STAHEL / PASCAL KOLLER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
LGT Lux III-ILSプラス・ファンド（LGT Lux III - ILS Plus Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。従来の債券、株式、オルタナティブ投資の収益との相関性を低くし、相対的に価格変動を少なくすることを目的とする。ISDAベースのデリバティブを含む保険関連証券、金融保険契約などに投資する。
住所LGT Capital Management Ltd
Schuetzenstrasse 6
8808 Pfaeffikon SZ
Switzerland
電話番号+41 55 415 71 71
Webサイトwww.lgtcp.com