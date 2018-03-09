LGTｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊ
LGTGEEB:LE
2,395.82
EUR
19.74
0.83%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,283.38 - 2,517.54
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.53%
前日終値
2,395.82
52週レンジ
2,283.38 - 2,517.54
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
2,395.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
469.435
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN SCHERRER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|23.05 千
|20.86 百万
|4.51
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|511.94 千
|17.98 百万
|3.89
|
CTSH:US
ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
|248.93 千
|16.74 百万
|3.62
|
CELG:US
セルジーン
|226.06 千
|16.15 百万
|3.49
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|198.80 千
|15.28 百万
|3.31
|
AKAM:US
ｱｶﾏｲ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|241.90 千
|13.38 百万
|2.90
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|65.80 千
|12.20 百万
|2.64
|
PRU:LN
ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ
|566.48 千
|11.71 百万
|2.54
|
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
|175.93 千
|11.52 百万
|2.49
|
1605:JP
国際石油開発帝石
|1.11 百万
|11.17 百万
|2.42
企業概要
LGTサステナブル・エクイティ・ファンド・グローバル（LGT Sustainable Equity Fund Global）は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲ インの獲得を目指す。投資は、当社の持続可能なインパクト投資プログラムに基づく。当プログラムでは、社会生体学的分析を実施し、（資産の3分の2以上を）世界各地の未来志向的な企業の株式に直接的または間接的な投資する。
住所LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号+41 55 415 92 92 Tel
Webサイトwww.lgtcp.com