Allianz Invest - LGT Europea

LGTEUIN:AV
136.35
EUR
0.32
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/03/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
134.19 - 140.94
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
136.03
52週レンジ
134.19 - 140.94
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/13/2018)
136.35
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
4.836
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QZ542404:COR
300.00 285.86 千 5.77
EK784892:COR
300.00 261.02 千 5.27
EK762281:COR
250.00 254.10 千 5.13
VZLD:GR
ETFS 金上場投資信託(金ETF)
2.25 千 233.33 千 4.71
QJ211916:COR
200.00 209.13 千 4.22
EK749965:COR
200.00 206.07 千 4.16
EK855908:COR
200.00 201.97 千 4.08
QZ946428:COR
200.00 199.95 千 4.04
EK797855:COR
200.00 199.93 千 4.04
CA:FP
ｶﾙﾌｰﾙ
6.00 千 116.10 千 2.34
企業概要
Allianz Invest - LGT European Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a flexible mixed fund and invests globally.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480
Webサイト
www.allianzinvest.at