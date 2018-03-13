Allianz Invest - LGT Europea
LGTEUIN:AV
136.35
EUR
0.32
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/03/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
134.19 - 140.94
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-1.50%
前日終値
136.03
52週レンジ
134.19 - 140.94
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/13/2018)
136.35
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
4.836
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QZ542404:COR
|300.00
|285.86 千
|5.77
|
EK784892:COR
|300.00
|261.02 千
|5.27
|
EK762281:COR
|250.00
|254.10 千
|5.13
|
VZLD:GR
ETFS 金上場投資信託(金ETF)
|2.25 千
|233.33 千
|4.71
|
QJ211916:COR
|200.00
|209.13 千
|4.22
|
EK749965:COR
|200.00
|206.07 千
|4.16
|
EK855908:COR
|200.00
|201.97 千
|4.08
|
QZ946428:COR
|200.00
|199.95 千
|4.04
|
EK797855:COR
|200.00
|199.93 千
|4.04
|
CA:FP
ｶﾙﾌｰﾙ
|6.00 千
|116.10 千
|2.34
企業概要
Allianz Invest - LGT European Investment Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a flexible mixed fund and invests globally.
住所Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号43-1-505-5480
Webサイトwww.allianzinvest.at