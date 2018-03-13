Allianz Invest - LGT Europea
LGTEUDY:AV
149.94
EUR
0.38
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/03/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
145.89 - 157.02
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.97%
前日終値
149.56
52週レンジ
145.89 - 157.02
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/13/2018)
149.94
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
17.528
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSEMU:SW
iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF
|10.00 千
|1.17 百万
|6.42
|
VZLD:GR
ETFS 金上場投資信託(金ETF)
|10.00 千
|1.04 百万
|5.71
|
QZ946428:COR
|700.00
|699.84 千
|3.85
|
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
|8.00 千
|560.64 千
|3.09
|
QJ211916:COR
|500.00
|522.82 千
|2.88
|
EK749965:COR
|500.00
|515.18 千
|2.84
|
EK855908:COR
|500.00
|504.93 千
|2.78
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|17.15 千
|486.63 千
|2.68
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|4.00 千
|484.72 千
|2.67
|
CA:FP
ｶﾙﾌｰﾙ
|25.00 千
|483.75 千
|2.66
企業概要
Allianz Invest - LGT European Dynamic Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund and invests globally.
住所Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号43-1-505-5480
Webサイトwww.allianzinvest.at