Allianz Invest - LGT Europea

LGTEUDY:AV
149.94
EUR
0.38
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/03/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
145.89 - 157.02
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
149.56
52週レンジ
145.89 - 157.02
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/13/2018)
149.94
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
17.528
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSEMU:SW
iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF
10.00 千 1.17 百万 6.42
VZLD:GR
ETFS 金上場投資信託(金ETF)
10.00 千 1.04 百万 5.71
QZ946428:COR
700.00 699.84 千 3.85
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
8.00 千 560.64 千 3.09
QJ211916:COR
500.00 522.82 千 2.88
EK749965:COR
500.00 515.18 千 2.84
EK855908:COR
500.00 504.93 千 2.78
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
17.15 千 486.63 千 2.68
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
4.00 千 484.72 千 2.67
CA:FP
ｶﾙﾌｰﾙ
25.00 千 483.75 千 2.66
企業概要
Allianz Invest - LGT European Dynamic Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is an equity fund and invests globally.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480
Webサイト
www.allianzinvest.at