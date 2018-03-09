LGTｱﾙﾌｧ･ｼﾞｪﾈﾘｸｽ･ﾛﾝｸﾞ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ
LGTAXVA:ID
1,114.87
USD
2.62
0.23%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.23 - 1,133.60
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
2.86%
前日終値
1,117.49
52週レンジ
1,062.23 - 1,133.60
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,114.87
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
298.884
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEFAN A MUEHLEMANN / FRANCESCO VALENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
LGTアルファ・ジェネリクス・ロング・ボラティリティ・サブファンド（LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund）は、アイルランド籍のCrown A GENERIX plcのサブファンド。通常の市場環境下で資本を維持しつつ、主に金融市場全体の不確実性が高まる時期にキャピタルゲインの獲得を目指す。目的を追求するために継続的に調査したルールに基づいた戦略に従う。
住所LGT Investment Partners Ltd
Schutzenstrasse 6
CH-8808 Pfaffikon SZ
Switzerland
電話番号41-55-415-7100
Webサイトwww.lgtcp.com