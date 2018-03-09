企業概要

LGTアルファ・ジェネリクス・ロング・ボラティリティ・サブファンド（LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund）は、アイルランド籍のCrown A GENERIX plcのサブファンド。通常の市場環境下で資本を維持しつつ、主に金融市場全体の不確実性が高まる時期にキャピタルゲインの獲得を目指す。目的を追求するために継続的に調査したルールに基づいた戦略に従う。