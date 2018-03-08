LGT Alpha Indexing Fund
LGTALIM:LE
1,236.21
CHF
6.39
0.52%
更新日時 2018/03/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,191.71 - 1,277.39
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-2.14%
前日終値
1,229.82
52週レンジ
1,191.71 - 1,277.39
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1,236.21
資産総額 (百万 CHF) ( 03/08/2018)
365.517
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEX BORER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LGTSQBU:ID
LGT Sustainable Quality Equi
|32.30 千
|34.80 百万
|9.65
|
EF251391:COR
|80.10 千
|28.99 百万
|8.04
|
IHYU:LN
iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J
|224.00 千
|21.65 百万
|6.00
|
LGSBELA:ID
LGT Select Bond EMMA Local B
|15.60 千
|19.47 百万
|5.40
|
GEF:LN
MSｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ･ﾍﾞｰﾀ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株
|137.00 千
|17.71 百万
|4.91
|
LQDE:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF
|164.00 千
|17.56 百万
|4.87
|
LGILSIM:LE
LGT Select Insurance-Linked
|13.14 千
|15.28 百万
|4.24
|
912828VS:GOV
|15.70 千
|14.72 百万
|4.08
|
912828H8:GOV
|15.90 千
|14.27 百万
|3.95
|
EMIM:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱMSCI新興国市場IMI
|404.00 千
|12.24 百万
|3.39
企業概要
LGT Alpha Indexing Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve a reasonable return and capital gains. The Fund invests in the bond and equity markets worldwide and by employing an active index and alpha strategy.
住所LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号+41 55 415 92 92 Tel
Webサイトwww.lgtcp.com