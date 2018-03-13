企業概要

リンゴテス・エスペシアレス（Lingotes Especiales S. A.）は、鋳鉄部品の製造・販売 会社。スペインのバリャドリッドにある工場で製品を製造する。主に自動車業界を対象とした製品を製造するが、家庭用電化製品・鉄道・建設業界向けの製品も手掛ける。