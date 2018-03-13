ﾘﾝｺﾞﾃｽ･ｴｽﾍﾟｼｱﾚｽ
LGT:SM
Soc.Bol SIBE
17.16
EUR
0.02
0.12%
更新日時 22:49 JST 2018/03/13
始値
16.92
安値 - 高値 レンジ（日）
16.90 - 17.16
出来高
3,210
前日終値
17.14
52週レンジ
13.85 - 25.14
1年トータルリターン
1.63%
始値
16.92
安値 - 高値 レンジ（日）
16.90 - 17.16
出来高
3,210
前日終値
17.14
52週レンジ
13.85 - 25.14
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-3.60%
株価収益率(PER) (TTM)
19.00
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
0.89
時価総額 (百万 EUR)
170.000
発行済株式数 (百万)
10.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.65
直近配当利回り（税込）
4.72%
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Steel Producers
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企業概要
リンゴテス・エスペシアレス（Lingotes Especiales S. A.）は、鋳鉄部品の製造・販売 会社。スペインのバリャドリッドにある工場で製品を製造する。主に自動車業界を対象とした製品を製造するが、家庭用電化製品・鉄道・建設業界向けの製品も手掛ける。
住所Calle Colmenares 5-1
Valladolid, 47004
Spain
電話番号34-98-330-52-49
Webサイトwww.lingotes.com