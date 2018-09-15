ﾛｼﾞｽﾃｯｸ
LGT/B:CN
Toronto
53.37
CAD
0.48
0.91%
更新日時 2018/09/15
始値
51.01
安値 - 高値 レンジ（日）
51.01 - 53.37
出来高
38
前日終値
52.89
52週レンジ
37.05 - 59.90
1年トータルリターン
41.55%
始値
51.01
安値 - 高値 レンジ（日）
51.01 - 53.37
出来高
38
前日終値
52.89
52週レンジ
37.05 - 59.90
1年トータルリターン
41.55%
年初来リターン
19.26%
株価収益率(PER) (TTM)
29.97
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
1.78
時価総額 (百万 CAD)
667.219
発行済株式数 (百万)
5.287
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.23
直近配当利回り（税込）
0.75%
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Transport Support Services
企業概要
ロジステック（Logistec Corporation）は、カナダ東部にある荷役・ターミナル運営会 社。カナダ東部および米国港湾部で事業を展開する。産業や政府を対象とした仲介サービス、北極沿岸貿易向け海上輸送、環境サービスも提供。
住所360 St Jacques Street
Suite 1500
Montreal, QC H2Y 1P5
Canada
電話番号1-514-844-9381
Webサイトwww.logistec.com