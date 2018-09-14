ﾛｼﾞｽﾃｯｸ
LGT/A:CN
Toronto
52.00
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
始値
50.10
安値 - 高値 レンジ（日）
50.09 - 52.00
出来高
1,350
前日終値
52.00
52週レンジ
39.40 - 57.49
始値
50.10
安値 - 高値 レンジ（日）
50.09 - 52.00
出来高
1,350
前日終値
52.00
52週レンジ
39.40 - 57.49
年初来リターン
18.07%
株価収益率(PER) (TTM)
29.20
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
1.78
時価総額 (百万 CAD)
667.219
発行済株式数 (百万)
7.405
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.20
直近配当利回り（税込）
0.70%
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Transport Support Services
企業概要
ロジステック（Logistec Corporation）は、カナダ東部にある荷役・ターミナル運営会 社。カナダ東部および米国港湾部で事業を展開する。産業や政府を対象とした仲介サービス、北極沿岸貿易向け海上輸送、環境サービスも提供。
住所360 St Jacques Street
Suite 1500
Montreal, QC H2Y 1P5
Canada
電話番号1-514-844-9381
Webサイトwww.logistec.com