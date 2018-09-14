ライト
LGSXY:US
OTC US
3.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/14
出来高
100
前日終値
3.05
52週レンジ
2.90 - 6.75
1年トータルリターン
-56.06%
出来高
100
前日終値
3.05
52週レンジ
2.90 - 6.75
1年トータルリターン
-56.06%
年初来リターン
-37.37%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (BRL) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
621.999
発行済株式数 (百万)
203.934
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.27%
セクター
Utilities
業種
Utilities
産業サブグループ
Utility Networks
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企業概要
ライト（Light S/A）は電力会社。ブラジル、リオデジャネイロ州で発電、配電に従事す る。リオデジャネイロ州で事業を展開。
住所Av Marechal Floriano 168
Rio De Janeiro, RJ 20080-002
Brazil
電話番号55-21-2211-2794
Webサイトwww.light.com.br