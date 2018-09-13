Gresham - Strategie CAC
LGSTCAC:FP
7,000.79
EUR
5.52
0.08%
更新日時 2018/09/13
商品分類
FCP
52週レンジ
6,524.62 - 7,358.29
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.19%
前日終値
7,006.31
52週レンジ
6,524.62 - 7,358.29
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
France
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
7,000.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
101.311
設定日
06/25/1990
直近配当額 ( 10/13/2016)
126.96
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FP:FP
トタル
|190.12 千
|9.93 百万
|9.80
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|22.32 千
|6.36 百万
|6.28
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|90.93 千
|6.24 百万
|6.16
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|89.92 千
|4.78 百万
|4.72
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|46.48 千
|4.66 百万
|4.60
|
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
|20.16 千
|4.26 百万
|4.21
|
AI:FP
ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ
|34.17 千
|3.68 百万
|3.63
|
DG:FP
ﾊﾞﾝｼ
|40.38 千
|3.33 百万
|3.28
|
CS:FP
ｱｸｻ
|155.21 千
|3.26 百万
|3.22
|
BN:FP
ダノン
|50.99 千
|3.21 百万
|3.17
企業概要
Gresham - Strategie CAC is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to follow the performance of the CAC 40 index. The Fund invests at least 75 percent of its assets in stocks eligible to the PEA.
住所Gresham Banque Privee
20 rue de la Baume
75008 Paris
France
電話番号33-1-55-31-24-00
Webサイトwww.gresham-banque-privee.fr